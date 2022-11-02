Айнтрахт вперше в історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Айнтрахт здобув вольову перемогу над Спортінгом (2:1) та гарантував собі участь у плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє ESPN.
Німецька команда вперше у своїй історії зіграє на стадії 1/8 турніру.
Клуб здобув путівку у груповий етап ЛЧ завдяки перемозі у Лізі Європи, адже минулий сезон у Бундеслізі підопічні Олівера Гласнера завершили на 11-й позиції.
Eintracht Frankfurt advances to the Champions League knockout stages for the first time in club history 👀— ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2022
What an achievement 👏 pic.twitter.com/7Zhw1nYcD5
Перше місце в групі D посів лондонський Тоттенгем. Спортінг виступатиме в Лізі Європи. Французький Марсель завершив свої виступи в єврокубках.