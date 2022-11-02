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Айнтрахт вперше в історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:09 175 0
Клуб здобув путівку у груповий етап ЛЧ завдяки перемозі у Лізі Європи
Айнтрахт вперше в історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів
#Айнтрахт Франкфурт, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт здобув вольову перемогу над Спортінгом (2:1) та гарантував собі участь у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Німецька команда вперше у своїй історії зіграє на стадії 1/8 турніру. 

Клуб здобув путівку у груповий етап ЛЧ завдяки перемозі у Лізі Європи, адже минулий сезон у Бундеслізі підопічні Олівера Гласнера завершили на 11-й позиції.

Перше місце в групі D посів лондонський Тоттенгем. Спортінг виступатиме в Лізі Європи. Французький Марсель завершив свої виступи в єврокубках.

Раніше 12 клубів вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів.

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