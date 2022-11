Айнтрахт вперше в історії вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Айнтрахт здобув вольову перемогу над Спортінгом (2:1) та гарантував собі участь у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

Німецька команда вперше у своїй історії зіграє на стадії 1/8 турніру.

Клуб здобув путівку у груповий етап ЛЧ завдяки перемозі у Лізі Європи, адже минулий сезон у Бундеслізі підопічні Олівера Гласнера завершили на 11-й позиції.

Eintracht Frankfurt advances to the Champions League knockout stages for the first time in club history 👀



What an achievement 👏 pic.twitter.com/7Zhw1nYcD5