Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап Група F, 6-й тур 2 листопада 2022 року, 19:45 Шахтар (Донецьк, Україна) - Лейпциг (Лейпциг, Німеччина) Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща) Головний арбітр - Майк Олівер (Англія)

1 листопада донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє із німецьким Лейпцигом. Поєдинок 6-го туру групи F відбудеться на стадіоні Війська Польського і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Шахтар

Гірники після 5-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 6 очок - це на 3 менше, ніж у Лейпцига. У цьому матчі Шахтарю потрібна лише перемога, щоб вийти з групи до плей-оф Ліги чемпіонів. Нічия чи поразка відправить українську команду до плей-оф Ліги Європи. Напередодні матчу проти німецької команди Шахтар мав складну гру з Олександрією у 10-му турі УПЛ (2:2). Втрата очок у матчі з клубом із Кіровоградщини розташувала Шахтар на другому місці. Перше місце у турнірній таблиці посідає СК Дніпро-1, що випереджає гірників на два очки.

Лейпциг

Лейпциг у чемпіонаті Німеччини за 12 турів набрав 19 очок і посідає 6-е місце у турнірній таблиці. В останньому своєму матчі Бундесліги Лейпциг вдома переграв Баєр (2:0). У матчі проти Шахтаря Лейпциг задовільнить і нічия. Перемога над Шахтарем при умові не програшу Селтіка Реалу дозволить Лейпцигу виграти групу. Відзначимо, що наставником Лейпцига є Марко Розе. 45-річний німецький фахівець очолив команду осені цього року, змінивши Доменіко Тедеско, якого було звільнено після розгрому від Шахтаря (1:4) в Лізі чемпіонів. Раніше шляхи Марко Розе та Шахтаря перетиналися. Під його керівництвом Боруссія (Менхенгладбах) у Лізі чемпіонів 2020/21 двічі впевнено перемагала Шахтар (6:0, 4:0).

Історія зустрічей

Команди вдруге зустрінуться. У першому матчі у першому колі нинішнього групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді святкував впевнену перемогу - 4:1.

Зв'язки між командами та інше

Дані Ольмо забив гол у ворота Андрія П'ятова за загребське "Динамо" у матчі третього туру Ліги чемпіонів-2019/20.

Грав у Німеччині: Данило Сікан (Ганза 2022, оренда).

Грали разом: Невен Джурасек та Дані Ольмо (Динамо Загреб, 2015-2018).

Партнери зі збірної: Невен Джурасек та Йошко Гвардіол (молодіжна збірна Хорватії).

Тімо Вернер забив 14 листопада 2020 року два м'ячі у ворота П'ятова у матчі збірних Німеччини та України у Лізі націй УЄФА. Німці перемогли у Лейпцигу 3:1.

Головний тренер Шахтаря Йовічевич входив до тренерського штабу загребського Динамо, коли там грали Ольмо та Гвардіол.

Еміль Форсберг забив у ворота українців у матчі 1/8 фіналу ЄВРО-2020, та його збірна Швеції все одно програла 1:2. У переможців тоді у стартовому складі грали Тарас Степаненко, Микола Матвієнко та Сергій Кривцов.

Пряма мова

Ігор Йовічевіч (головний тренер Шахтаря): Ніхто три місяці тому не давав нам і два проміле, а зараз в нас вже є Ліга Європи в кишені й ми боремося за 1/8 фіналу. Завтра постараємось зробити неможливе. Марко Розе - ТОП-тренер. Думаю, що ми впораємося завтра. Маємо всі зіграти завтра на такому рівні, щоб це було незабутньо. Якщо мрія йде з серця, то це стає реальністю. В нас попереду 90 хвилин з дуже сильним суперником. Шахтареві не обов'язково грати першим номером, щоб виграти матч. Треба читати гру. У нас гандикап за травмами. Швед і Зубков - дуже важливі гравці, але в нас є їх кому замінити. Конопля готується до матчу.

Марко Розе (головний тренер Лейпцига): Грати на нічию - це ніколи не може бути розумним рішенням. Ми знаємо, що суперник гратиме за свою країну. І Шахтар - дуже якісна команда. Але нам потрібна перемога. У мене вже був досвід гри проти Шахтаря два роки тому. Зараз склад змінився. А такі гравці, як Мудрик і Степаненко, є визначальними для команди

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Траоре.

Лейпциг: Нюланд, Раум, Орбан, Гвардіол, Сімакан, Хайдара, Шлягер, Собослай, Нкункву, Форсберг, Сілва

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають німецьку команду - перемога Лейпцига - 1,68. Нічия - 4,00. Перемога Шахтаря - 5,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Лейпцига - 2:1.