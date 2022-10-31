Турнірні розклади групи F Ліги чемпіонів: варіанти виходу Шахтаря до плей-оф

Матчі останнього туру у групі F відбудуться 2 листопада

Джерело - Чемпіон.

Оскільки за підсумками 5-ти турів Селтік набрав лише два очки, Шахтар і Лейпциг як мінімум гарантували собі участь у Лізі Європи.

Німецький клуб може посісти перше місце у групі, але для цього він має перемагати у Варшаві та сподіватися, що нинішній лідер групи Реал, у якого 10 очок, не обіграє вдома Селтік.

Гірники після 5-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 6 очок - це на 3 менше, ніж у Лейпцига. У цьому матчі Шахтарю потрібна лише перемога, щоб вийти з групи до плей-оф Ліги чемпіонів. Нічия чи поразка відправить українську команду до плей-оф Ліги Європи.

Розклад матчів 6-го туру групи F (2 листопада 2022 рік):

19:45. Шахтар - Лейпциг

19:45. Реал - Селтік

Поточна турнірна таблиця групи F:

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку Шахтар - Лейпциг.