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Турнірні розклади групи F Ліги чемпіонів: варіанти виходу Шахтаря до плей-оф

Сьогодні 18:22 204 0
Матчі останнього туру у групі F відбудуться 2 листопада
Турнірні розклади групи F Ліги чемпіонів: варіанти виходу Шахтаря до плей-оф
#РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Селтік, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Оскільки за підсумками 5-ти турів Селтік набрав лише два очки, Шахтар і Лейпциг як мінімум гарантували собі участь у Лізі Європи. 

Німецький клуб може посісти перше місце у групі, але для цього він має перемагати у Варшаві та сподіватися, що нинішній лідер групи Реал, у якого 10 очок, не обіграє вдома Селтік.

Актуально: Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Гірники після 5-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 6 очок - це на 3 менше, ніж у Лейпцига. У цьому матчі Шахтарю потрібна лише перемога, щоб вийти з групи до плей-оф Ліги чемпіонів. Нічия чи поразка відправить українську команду до плей-оф Ліги Європи. 

Розклад матчів 6-го туру групи F (2 листопада 2022 рік):

  • 19:45. Шахтар - Лейпциг
  • 19:45. Реал - Селтік

Поточна турнірна таблиця групи F:

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку Шахтар - Лейпциг.

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