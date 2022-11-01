Йовичевич: Ніхто 3 місяці тому не давав нам і 2 проміле, а зараз у нас вже є ЛЄ в кишені

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич задоволений виступом свої команди у Лізі чемпіонів.
Про це заявив фахівець.
"Ніхто три місяці тому не давав нам і два проміле, а зараз в нас вже є Ліга Європи в кишені й ми боремося за 1/8 фіналу. Завтра постараємось зробити неможливе.
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Марко Розе - ТОП-тренер. Думаю, що ми впораємося завтра. Маємо всі зіграти завтра на такому рівні, щоб це було незабутньо. Якщо мрія йде з серця, то це стає реальністю.
В нас попереду 90 хвилин з дуже сильним суперником. Шахтареві не обов'язково грати першим номером, щоб виграти матч. Треба читати гру.
У нас гандикап за травмами. Швед і Зубков - дуже важливі гравці, але в нас є їх кому замінити. Конопля готується до матчу.", - сказав Йовичевич.
Йовичевич: Ніхто три місяці тому не давав нам і два проміле, а зараз в нас вже є Ліга Європи в кишені і ми боремося за 1/8 фіналу. Завтра постараємось зробити неможливе. pic.twitter.com/ZhwAbkZ8ea— Iryna Koziupa (@IrynaKoziupa) November 1, 2022