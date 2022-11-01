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Йовичевич: Ніхто 3 місяці тому не давав нам і 2 проміле, а зараз у нас вже є ЛЄ в кишені

Сьогодні 19:24 298 0
Фахівець - про свої очікування від матчу з Лейпцигом
Йовичевич: Ніхто 3 місяці тому не давав нам і 2 проміле, а зараз у нас вже є ЛЄ в кишені
#Лейпциг, #Шахтар, #Ігор Йовічевич

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич задоволений виступом свої команди у Лізі чемпіонів.

Про це заявив фахівець.

"Ніхто три місяці тому не давав нам і два проміле, а зараз в нас вже є Ліга Європи в кишені й ми боремося за 1/8 фіналу. Завтра постараємось зробити неможливе.

Актуально: Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Марко Розе - ТОП-тренер. Думаю, що ми впораємося завтра. Маємо всі зіграти завтра на такому рівні, щоб це було незабутньо. Якщо мрія йде з серця, то це стає реальністю.

В нас попереду 90 хвилин з дуже сильним суперником. Шахтареві не обов'язково грати першим номером, щоб виграти матч. Треба читати гру.

У нас гандикап за травмами. Швед і Зубков - дуже важливі гравці, але в нас є їх кому замінити. Конопля готується до матчу.", - сказав Йовичевич.

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