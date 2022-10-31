Шахтар - Лейпциг: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап Група F, 6-й тур 2 листопада 2022 року, 19:45 Шахтар (Донецьк, Україна) - Лейпциг (Лейпциг, Німеччина) Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща) Головний арбітр - Майк Олівер (Англія)

1 листопада донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє із німецьким Лейпцигом. Поєдинок 6-го туру групи F відбудеться на стадіоні Війська Польського і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Шахтар

Гірники після 5-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 6 очок - це на 3 менше, ніж у Лейпцига. У цьому матчі Шахтарю потрібна лише перемога, щоб вийти з групи до плей-оф Ліги чемпіонів. Нічия чи поразка відправить українську команду до плей-оф Ліги Європи. Напередодні матчу проти німецької команди Шахтар мав складну гру з Олександрією у 10-му турі УПЛ (2:2). Втрата очок у матчі з клубом із Кіровоградщини розташувала Шахтар на другому місці. Перше місце у турнірній таблиці посідає СК Дніпро-1, що випереджає гірників на два очки.

Лейпциг

Лейпциг у чемпіонаті Німеччини за 12 турів набрав 19 очок і посідає 6-е місце у турнірній таблиці. В останньому своєму матчі Бундесліги Лейпциг вдома переграв Баєр (2:0). У матчі проти Шахтаря Лейпциг задовільнить і нічия. Перемога над Шахтарем при умові не програшу Селтіка Реалу дозволить Лейпцигу виграти групу. Відзначимо, що наставником Лейпцига є Марко Розе. 45-річний німецький фахівець очолив команду осені цього року, змінивши Доменіко Тедеско, якого було звільнено після розгрому від Шахтаря (1:4) в Лізі чемпіонів. Раніше шляхи Марко Розе та Шахтаря перетиналися. Під його керівництвом Боруссія (Менхенгладбах) у Лізі чемпіонів 2020/21 двічі впевнено перемагала Шахтар (6:0, 4:0).

Історія зустрічей

Команди вдруге зустрінуться. У першому матчі у першому колі нинішнього групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді святкував впевнену перемогу - 4:1.

Зв'язки між командами та інше

Дані Ольмо забив гол у ворота Андрія П'ятова за загребське "Динамо" у матчі третього туру Ліги чемпіонів-2019/20.

Грав у Німеччині: Данило Сікан (Ганза 2022, оренда).

Грали разом: Невен Джурасек та Дані Ольмо (Динамо Загреб, 2015-2018).

Партнери зі збірної: Невен Джурасек та Йошко Гвардіол (молодіжна збірна Хорватії).

Тімо Вернер забив 14 листопада 2020 року два м'ячі у ворота П'ятова у матчі збірних Німеччини та України у Лізі націй УЄФА. Німці перемогли у Лейпцигу 3:1.

Головний тренер Шахтаря Йовічевич входив до тренерського штабу загребського Динамо, коли там грали Ольмо та Гвардіол.

Еміль Форсберг забив у ворота українців у матчі 1/8 фіналу ЄВРО-2020, та його збірна Швеції все одно програла 1:2. У переможців тоді у стартовому складі грали Тарас Степаненко, Микола Матвієнко та Сергій Кривцов.

Пряма мова

Ігор Йовічевіч (головний тренер Шахтаря): Лейпциг пройшов через зміну тренера: Марко Розе змінив і схему, і стиль гри. Ми маємо розуміти, що зараз це команда, яка відповідає другому бюджету в Бундеслізі після Баварії, я гадаю. Тож вони перебувають на досить високому рівні й точно є фаворитами в нашому протистоянні. Однак хочу сказати, що ми теж набрали обертів, почуваємося чудово, показуємо це в кожному матчі й щонайменше можемо успішно протистояти суперникові. Ми маємо нагоду перемогти. Як вийде, не знаю. Але буде битва. Я щасливий, що ми вже набули статусу учасника єврокубків на весну. Це великий успіх. Проте кожен з нас має мрію, якої ніхто не може забрати, - подолати групу і йти все далі й далі. Суперник знає, як ми граємо тактично, однак не знає, що в наших душах і серцях. І те, за кого ми граємо, - це дуже важливо. Це наша сила.

Марко Розе (головний тренер Лейпцига): Незважаючи на перемогу над Селтіком (5 тур - прим.), ми не пройшли до плей-оф Ліги чемпіонів. Ми маємо зробити останній крок у Варшаві проти Шахтаря.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Траоре.

Лейпциг: Нюланд, Раум, Орбан, Гвардіол, Сімакан, Хайдара, Шлягер, Собослай, Нкункву, Форсберг, Сілва

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають німецьку команду - перемога Лейпцига - 1,68. Нічия - 4,00. Перемога Шахтаря - 5,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Лейпцига - 2:1.