Боснія перенесла матч з Росією

Збірна Боснії та Герцеговини не зіграє з Росією

Збірна Боснії та Герцеговини відмовилась від товариського матчу з командою Росії, який мав відбутися 17 листопада.

Про це повідомляє футбольний союз БіГ.

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Матч, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі 19 листопада, не буде зіграний цієї дати.

На засіданні союзу було вирішено відкласти проведення гри. Зазначається, що проведення цього матчу "можливе в одну з майбутніх дат".

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.