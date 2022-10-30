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Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря

Сьогодні 13:20 10989 0
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні б Дієго Марадона відзначав свій 62-й день народження. Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу-1991 у складі збірної СРСР та екснападник донецького Шахтаря Сергій Щербаков розповів Максиму Розенку історію, як гуляв з Дієго на Кубі.  

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"Я відправився на острів Свободи проходити курс лікування, - пригадував Сергій. -  Там же курс лікування проходив, здається, від наркотичної залежності Марадона. Дієго взагалі був великим другом Фіделя Кастро. Перетнулися з Марадоною в одному з гаванських пабів. Посиділи, поспілкувалися. Дієго мені футболку подарував. Познайомив зі своєю супутницею. А потім ще акробатичний трюк продемонстрував: поставив собі на живіт келих шампанського - прямо як м'яч на груди. По-моєму, навіть каплі шампанського не пролив. Ще й тазом в такт латиноамериканської музики обертав. Я сміявся від душі. Дієго запам’ятався мені дуже позитивною людиною".

Максим Розенко, Чемпіон

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