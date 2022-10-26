Боснія відмовилась від матчу з Росією

Джерело - football24.ua.
Збірна Боснії та Герцеговини знайшла суперника для проведення товариського матчу 17 листопада.
Про це повідомляє Avaz.
Актуально: Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією
Національна команда Боснії зіграє з Марокко. Матч відбудеться у Дубаї.
Нагадаємо, що 19 листопада боснійська Федерація футболу запланувала проведення товариського матчу зі збірною країни-терориста Росією. Гравці збірної Боснії та Герцеговини, а також боснійське суспільство засудило це рішення, і Федерація була змушена дати задню.
Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.