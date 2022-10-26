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Боснія відмовилась від матчу з Росією

Сьогодні 19:44 216 0
17 листопада збірна Боснії та Герцеговини зіграє контрольний матч із Марокко.
Боснія відмовилась від матчу з Росією
#Боснія і Герцеговина

Джерело - football24.ua.

Збірна Боснії та Герцеговини знайшла суперника для проведення товариського матчу 17 листопада. 

Про це повідомляє Avaz.

Актуально: Боснійський футболіст навідріз відмовився грати з Росією

Національна команда Боснії зіграє з Марокко. Матч відбудеться у Дубаї.

Нагадаємо, що 19 листопада боснійська Федерація футболу запланувала проведення товариського матчу зі збірною країни-терориста Росією. Гравці збірної Боснії та Герцеговини, а також боснійське суспільство засудило це рішення, і Федерація була змушена дати задню.

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.

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