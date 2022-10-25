Кроос прийме рішення щодо свого майбутнього в січні

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Тоні Кроос у січні вирішить, чи продовжувати йому кар'єру.
Про це повідомляє журналіст Маріо Кортегана.
Вирішальним для 32-річного німця буде особистий та командний прогрес.
🚨🌕| Toni Kroos considers making his final decision from January, his personal & collective progress is decisive for him. @MarioCortegana #rmalive— Madrid Zone (@theMadridZone) October 25, 2022
"Вершкові" вже надіслали Кроосу пропозицію щодо продовження контракту до 2024 року.
Нагадаємо, Реал стане останнім клубом у кар'єрі Крооса.