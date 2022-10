Кроос прийме рішення щодо свого майбутнього в січні

Півзахисник Реала Тоні Кроос у січні вирішить, чи продовжувати йому кар'єру.

Про це повідомляє журналіст Маріо Кортегана.

Вирішальним для 32-річного німця буде особистий та командний прогрес.

