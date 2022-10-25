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Кроос прийме рішення щодо свого майбутнього в січні

Сьогодні 21:55 140 0
«Вершкові» вже надіслали Кроосу офіційну пропозицію щодо продовження контракту до 2024 року.
Кроос прийме рішення щодо свого майбутнього в січні
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос у січні вирішить, чи продовжувати йому кар'єру.

Про це повідомляє журналіст Маріо Кортегана.

Вирішальним для 32-річного німця буде особистий та командний прогрес.

"Вершкові" вже надіслали Кроосу пропозицію щодо продовження контракту до 2024 року.

Нагадаємо, Реал стане останнім клубом у кар'єрі Крооса.

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