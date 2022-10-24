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Рібері: Знадобиться операція, щоб я міг вести хоча б нормальне життя

Сьогодні 14:02 177 0
Француз прокоментував завершення кар'єри
Рібері: Знадобиться операція, щоб я міг вести хоча б нормальне життя

Джерело - Bild.

Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері завершив кар'єру через травму.

Про це він розповів порталу La Gazzetta dello Sport.

"Кілька тижнів тому був у Мюнхені, шукав поради лікаря. Думав, можливо, вдасться знайти рішення. Але мені знадобиться операція, щоб вести хоча б звичне життя. Три місяці тому почувався чудово, а потім у липні у мене вперше заболіло коліно. У першому матчі сезону проти Роми грав попри біль".

  Актуально: Рібері оголосив про завершення кар'єри

"Я не тендітний, але після того матчу три дні не міг ходити. Лікарі сказали, що все дуже серйозно. Не міг повірити, що мене змусили припинити грати. Я хотів сам вирішити, коли завершити кар’єру", - сказав Рібері

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