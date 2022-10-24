Рібері: Знадобиться операція, щоб я міг вести хоча б нормальне життя

Француз прокоментував завершення кар'єри

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Колишній вінгер Баварії та збірної Франції Франк Рібері завершив кар'єру через травму.

Про це він розповів порталу La Gazzetta dello Sport.

"Кілька тижнів тому був у Мюнхені, шукав поради лікаря. Думав, можливо, вдасться знайти рішення. Але мені знадобиться операція, щоб вести хоча б звичне життя. Три місяці тому почувався чудово, а потім у липні у мене вперше заболіло коліно. У першому матчі сезону проти Роми грав попри біль".

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"Я не тендітний, але після того матчу три дні не міг ходити. Лікарі сказали, що все дуже серйозно. Не міг повірити, що мене змусили припинити грати. Я хотів сам вирішити, коли завершити кар’єру", - сказав Рібері

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