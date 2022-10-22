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Тен Гаг: Розраховую на Роналду до кінця сезону

Сьогодні 14:52 101 0
Ерік тен Гаг прокоментував майбутнє Роналду у МЮ
Тен Гаг: Розраховую на Роналду до кінця сезону
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед розраховує на нападника Кріштіану Роналду.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Розраховую на Роналду до кінця сезону. Він пропустить матч з Челсі, але повернеться. Я відкритий до цього, але для мене це вимушений страйк. Кріштіану залишається важливою частиною команди, розраховую на нього до кінця сезону.

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Кріштіану тренується, щоб підтримувати себе у формі, щоб підготуватися до наступної гри проти Шерифа. Чи повернеться він 24 жовтня до команди - ми спочатку поговоримо. Але не думаю, що він буде довше поза складом. Не хочу втрачати його. Хочу мати його в команді, він має вплив", - сказав тен Гаг.

Нагадаємо, Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед.

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