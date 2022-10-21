Головне
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
Вчора 23:18 472
Джеррард залишив Астон Віллу
Сьогодні 08:25 265
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
Вчора 22:55 397
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
Вчора 22:24 482
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Вчора 21:40 730
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Вчора 20:09 1067
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Вчора 18:40 328
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Вчора 18:09 229
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Вчора 18:06 225
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо
Вчора 16:54 1211
Прямі трансляції

Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 09:24 157 0
Роналду може покинути МЮ
Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.uа.

Португальський форвард Кріштіану Роналду близький до того, щоб розірвати контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє португальський інсайдер Педру Алмейда.

Велика імовірність, що 37-річний футболіст ухвалить рішення про відхід.

19 жовтня Кріштіану демонстративно пішов з лави запасних на 90-й хвилині матчу АПЛ проти Тоттенгема (2:0). За деякими даними, він навіть відмовився виходити на поле на 87-й хвилині, оскільки вважав такий пізній вихід неповагою до себе.

За рішенням керівництва клубу Роналду не візьме участь у матчі 13-го туру АПЛ проти Челсі. Головний тренер Ерік тен Гаг має намір усунути португальця від занять із основною командою.

Цього сезону португалець в АПЛ провів 8 матчів і забив 1 гол за Манчестер Юнайтед. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Шапаренко пояснив кризу Динамо Шапаренко пояснив кризу Динамо 858
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2682
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо 1211
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 9724 4
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 2653
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед 1067
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6877 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6868
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51812
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42160
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4389
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7526