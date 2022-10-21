Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед

Роналду може покинути МЮ

Португальський форвард Кріштіану Роналду близький до того, щоб розірвати контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє португальський інсайдер Педру Алмейда.

Велика імовірність, що 37-річний футболіст ухвалить рішення про відхід.

19 жовтня Кріштіану демонстративно пішов з лави запасних на 90-й хвилині матчу АПЛ проти Тоттенгема (2:0). За деякими даними, він навіть відмовився виходити на поле на 87-й хвилині, оскільки вважав такий пізній вихід неповагою до себе.

За рішенням керівництва клубу Роналду не візьме участь у матчі 13-го туру АПЛ проти Челсі. Головний тренер Ерік тен Гаг має намір усунути португальця від занять із основною командою.

Цього сезону португалець в АПЛ провів 8 матчів і забив 1 гол за Манчестер Юнайтед.