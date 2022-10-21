Роналду відреагував на рішення відсторонити його від наступного матчу Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду відреагував на скандал, фігурантом якого став через рішення достроково покинути стадіон в матчі Прем'єр-ліги з Тоттенгемом.

Відповідний допис португалець розмістив в Instagram.

"Як і завжди упродовж кар'єри, я намагаюся жити та грати з повагою до своїх колег, суперників та тренерів. І це не змінилося. Я не змінився. Я - та сама людина й той самий професіонал, яким був протягом останніх 20 років гри на найвищому рівні. І повага завжди відігравала важливу роль у процесі прийняття мною рішень.

Я починав кар'єру в дуже молодому віці, приклади старших і досвідченіших гравців завжди були для мене надважливими. Відтак пізніше я завжди намагався показати приклад для молоді, що зростала в командах, за які я грав. На жаль, це не завжди можливо, й інколи в окремих моментах ми можемо припускатися помилок.

Наразі я відчуваю, що мушу продовжувати важко працювати (на базі клубу) в Каррінuтоні, підтримувати своїх партнерів та бути готовим до всього у будь-якій грі. Піддаватися тиску - не варіант. І ніколи їм не було. Це Манчестер Юнайтед, і ми маємо бути об'єднані. Скоро ми знову будемо разом", - написав Роналду.