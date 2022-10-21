Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Сьогодні 19:53 391
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 22:08 3652
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Сьогодні 20:40 153
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Сьогодні 12:31 192
Джеррард залишив Астон Віллу
Сьогодні 08:25 470
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
Вчора 23:18 847 1
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
Вчора 22:55 480
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
Вчора 22:24 688
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Вчора 21:40 955
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Вчора 20:09 1490
Прямі трансляції
Черкаські Мавпи - Запоріжжя - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Черкаські Мавпи - Запоріжжя - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Сьогодні 22:14 169
Харківські Берсерки - Дніпро - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею
Харківські Берсерки - Дніпро - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею
Сьогодні 22:00 67
Київ-Баскет - Старий Луцьк - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Київ-Баскет - Старий Луцьк - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Сьогодні 21:43 189
Кременчук - Легіон - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею
Кременчук - Легіон - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат України з хокею
Сьогодні 21:00 90
Черкаські Мавпи - Старий Луцьк - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Черкаські Мавпи - Старий Луцьк - онлайн-трансляція LIVE - Українська Суперліга
Сьогодні 20:00 106

Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді

Сьогодні 21:39 207 0
Молоді гравці продовжують вважати португальця своїм кумиром
Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді
#Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Кріштіану Роналду

Джерело - Manchester Evening News.

Деякі гравці Манчестер Юнайтед цього літа прагнули, щоб Кріштіану Роналду залишив клуб.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Після інциденту під час матчу з Тоттенгемом (2:0) кількість таких гравців зросла. Роналду покинув стадіон за кілька хвилин до кінця матчу.

У команді є група людей, яка вважає, що повернення Роналду в МЮ негативно вплинуло на результативність Бруну Фернандеша.

Однак джерела з роздягальні "червоних дияволів" виключають загрозу загальнокомандного бунту проти Кріштіану.

Молоді гравці продовжують вважати португальця своїм кумиром, а футболісти першої команди поважають його за професіоналізм, не дивлячись на вчинок у матчі з Тоттенгемом.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3652
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО 5125
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 784
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО 4655
Динамо - Ворскла: де дивитися матч УПЛ Динамо - Ворскла: де дивитися матч УПЛ 1050
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023 Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023 847 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26656
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7789
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29050
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98720
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51826
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6737