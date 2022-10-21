Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді

Молоді гравці продовжують вважати португальця своїм кумиром

Джерело - Manchester Evening News.

Деякі гравці Манчестер Юнайтед цього літа прагнули, щоб Кріштіану Роналду залишив клуб.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Після інциденту під час матчу з Тоттенгемом (2:0) кількість таких гравців зросла. Роналду покинув стадіон за кілька хвилин до кінця матчу.

У команді є група людей, яка вважає, що повернення Роналду в МЮ негативно вплинуло на результативність Бруну Фернандеша.

Однак джерела з роздягальні "червоних дияволів" виключають загрозу загальнокомандного бунту проти Кріштіану.

Молоді гравці продовжують вважати португальця своїм кумиром, а футболісти першої команди поважають його за професіоналізм, не дивлячись на вчинок у матчі з Тоттенгемом.

Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.