Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Роналду не було в команді

Джерело - Manchester Evening News.
Деякі гравці Манчестер Юнайтед цього літа прагнули, щоб Кріштіану Роналду залишив клуб.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Після інциденту під час матчу з Тоттенгемом (2:0) кількість таких гравців зросла. Роналду покинув стадіон за кілька хвилин до кінця матчу.
У команді є група людей, яка вважає, що повернення Роналду в МЮ негативно вплинуло на результативність Бруну Фернандеша.
Однак джерела з роздягальні "червоних дияволів" виключають загрозу загальнокомандного бунту проти Кріштіану.
Молоді гравці продовжують вважати португальця своїм кумиром, а футболісти першої команди поважають його за професіоналізм, не дивлячись на вчинок у матчі з Тоттенгемом.
Нагадаємо, Роналду оштрафовано на 720 тисяч фунтів за відхід з матчу.