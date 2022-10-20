Головне
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо
Сьогодні 16:54 857
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Сьогодні 21:40 136
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Сьогодні 20:09 470
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Сьогодні 18:40 222
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Сьогодні 18:09 165
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Сьогодні 18:06 165
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 12:44 2497
Ф'юрі оголосив бій проти Чісори
Сьогодні 12:36 484
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 11:50 9530 4
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 11:45 2540
Прямі трансляції

Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:09 470 0
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Tribuna.com.

Керівництво Манчестер Юнайтед виключить нападника Кріштіану Роналду зі складу першої команди після інциденту на матчі з Тоттенгемом, коли португалець покинув стадіон до фінального свистка.

Про це повідомляє The Athletic.

Заява клубу підтверджує неучасть форварда у грі з Челсі, яка відбудеться в суботу, 22 жовтня.

Рішення про відсторонення Роналду від занять команди прийняв головний тренер Ерік тен Гаґ. Кріштіану відтепер тренуватиметься індивідуально або з U-21.

Раніше з’явилися чутки, що перед тим, як залишити технічну зону МЮ на 90-й хвилині зустрічі, 37-річний футболіст відмовився виходити на заміну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО 7189
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 9530 4
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО 5728
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 2497
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО 5958
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2540
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5563
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26713
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18768
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11194 3
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16260
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19240 7