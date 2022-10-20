Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед

Керівництво Манчестер Юнайтед виключить нападника Кріштіану Роналду зі складу першої команди після інциденту на матчі з Тоттенгемом, коли португалець покинув стадіон до фінального свистка.

Про це повідомляє The Athletic.

Заява клубу підтверджує неучасть форварда у грі з Челсі, яка відбудеться в суботу, 22 жовтня.

Рішення про відсторонення Роналду від занять команди прийняв головний тренер Ерік тен Гаґ. Кріштіану відтепер тренуватиметься індивідуально або з U-21.

Раніше з’явилися чутки, що перед тим, як залишити технічну зону МЮ на 90-й хвилині зустрічі, 37-річний футболіст відмовився виходити на заміну.