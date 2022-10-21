Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишається важливим гравцем команди.

Про це заявив наставник МЮ Ерік тен Гаг.

"Деталі розмови залишаться між мною та Кріштіаном. Заява клубу була зрозумілою, я думаю. Роналду залишається важливим гравцем команди. Я тренер, і я відповідаю за культуру в клубі. Я повинен ставити стандарти та визначати цінності. Я маю контролювати, чи йдуть гравці їм".

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"У нас у команді є цінності та стандарти - я повинен стежити за цим. Завтра нам його не вистачатиме. Це втрата для команди, але таке рішення важливо було прийняти для правильного ставлення до справи в команді. Тепер нам потрібно сконцентруватися на матчі з Челсі. Це важлива гра", - сказав тен Хаг.