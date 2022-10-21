Джерело - Manchester Evening News.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишається важливим гравцем команди.
Про це заявив наставник МЮ Ерік тен Гаг.
"Деталі розмови залишаться між мною та Кріштіаном. Заява клубу була зрозумілою, я думаю. Роналду залишається важливим гравцем команди. Я тренер, і я відповідаю за культуру в клубі. Я повинен ставити стандарти та визначати цінності. Я маю контролювати, чи йдуть гравці їм".
Актуально: Роналду відреагував на рішення відсторонити його від наступного матчу Манчестер Юнайтед
"У нас у команді є цінності та стандарти - я повинен стежити за цим. Завтра нам його не вистачатиме. Це втрата для команди, але таке рішення важливо було прийняти для правильного ставлення до справи в команді. Тепер нам потрібно сконцентруватися на матчі з Челсі. Це важлива гра", - сказав тен Хаг.
Нагадаємо, Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед.