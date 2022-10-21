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Тен Гаг про відхід Роналду з матчу: Він залишається важливим гравцем команди

Сьогодні 18:11 149 0
Тренер МЮ розповів про відхід Роналду з матчу з Тоттенгемом
Тен Гаг про відхід Роналду з матчу: Він залишається важливим гравцем команди
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - Manchester Evening News.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишається важливим гравцем команди.

Про це заявив наставник МЮ Ерік тен Гаг.

"Деталі розмови залишаться між мною та Кріштіаном. Заява клубу була зрозумілою, я думаю. Роналду залишається важливим гравцем команди. Я тренер, і я відповідаю за культуру в клубі. Я повинен ставити стандарти та визначати цінності. Я маю контролювати, чи йдуть гравці їм".

  Актуально: Роналду відреагував на рішення відсторонити його від наступного матчу Манчестер Юнайтед

"У нас у команді є цінності та стандарти - я повинен стежити за цим. Завтра нам його не вистачатиме. Це втрата для команди, але таке рішення важливо було прийняти для правильного ставлення до справи в команді. Тепер нам потрібно сконцентруватися на матчі з Челсі. Це важлива гра", - сказав тен Хаг.

Нагадаємо, Роналду може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед.

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