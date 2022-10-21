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Манчестер Юнайтед оштрафує Роналду на 1 млн фунтів

Сьогодні 13:39 171 0
Роналду отримає додаткове покарання за витівку у матчі з Тоттенгемом
Манчестер Юнайтед оштрафує Роналду на 1 млн фунтів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед оштрафує нападника Кріштіану Роналду за відмову вийти на заміну в поєдинку 12 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

Про це повідомляє Daily Star.

Актуально: Роналду відреагував на рішення відсторонити його від наступного матчу Манчестер Юнайтед

Сума штрафу складе 1 мільйон фунтів – щоправда, таку вражаючу суму нападник заробляє за 2 тижні. Також Роналду змусять попросити вибачення у партнерів по команді. На думку головного тренера МЮ, це буде чітким сигналом у роздягальні, що неналежної поведінки і порушення дисципліни не пробачать нікому. 

Нагадаємо, Ерік тен Гаг усунув португальця від занять із основною командою.

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