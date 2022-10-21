Манчестер Юнайтед оштрафує Роналду на 1 млн фунтів

Роналду отримає додаткове покарання за витівку у матчі з Тоттенгемом

Манчестер Юнайтед оштрафує нападника Кріштіану Роналду за відмову вийти на заміну в поєдинку 12 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

Про це повідомляє Daily Star.

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Сума штрафу складе 1 мільйон фунтів – щоправда, таку вражаючу суму нападник заробляє за 2 тижні. Також Роналду змусять попросити вибачення у партнерів по команді. На думку головного тренера МЮ, це буде чітким сигналом у роздягальні, що неналежної поведінки і порушення дисципліни не пробачать нікому.

Нагадаємо, Ерік тен Гаг усунув португальця від занять із основною командою.