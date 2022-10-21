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КДК УАФ розгляне інцидент після матчу Рух – Дніпро-1

Сьогодні 12:39 181 0
Після матчу відбулась масова бійка
КДК УАФ розгляне інцидент після матчу Рух – Дніпро-1
#Дедишин, #Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Євген Красніков

Джерело - uaf.ua.

Рішення щодо інциденту після матчу Рух – Дніпро-1 у 7-му турі УПЛ Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ винесе 27 жовтня.

Про це повідомляє УАФ.

Комітет відкрив провадження у справі про неналежну організацію матчу та бійку між офіційними особами клубів. Нагадаємо, після фінального свистка прямо на полі побилися спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков та генеральний директор Руху Ігор Дедишин.

На засіданні КДК УАФ обов'язково мають бути присутніми головні учасники скандального інциденту – Красніков та Дедишин.

Нагадаємо, Дніпро-1 драматично вирвав перемогу над Рухом у компенсований час.

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