Мбаппе: Я дуже щасливий в ПСЖ

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе не хоче покидати паризький клуб.

Про це француз розповів порталу RMC Sport.

"Я дуже щасливий в ПСЖ, ніколи не просив про зимовий трансфер. Інформація з’явилася в день матчу проти Бенфіки. Я не зрозумів причини, був так само шокований, як і всі. Люди можуть подумати, що я якось причетний до неї, але я дрімав у той момент, а все моє оточення перебувало на матчі молодшого брата".