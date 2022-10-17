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Мбаппе: Я дуже щасливий в ПСЖ

Сьогодні 17:01 208 0
Француз розповів про майбутнє в ПСЖ
Мбаппе: Я дуже щасливий в ПСЖ
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе не хоче покидати паризький клуб.

Про це француз розповів порталу RMC Sport.

"Я дуже щасливий в ПСЖ, ніколи не просив про зимовий трансфер. Інформація з’явилася в день матчу проти Бенфіки. Я не зрозумів причини, був так само шокований, як і всі. Люди можуть подумати, що я якось причетний до неї, але я дрімав у той момент, а все моє оточення перебувало на матчі молодшого брата".

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"Ми всі були приголомшені, коли дізналися. Після цього довелося ще й матч зіграти. Це абсолютна неправда, я дуже щасливий тут. Я футболіст, найважливіше для мене - грати та викладати на полі все, що можу. Якщо почну розводитися на мілкі речі, то втомлюся дуже швидко", - сказав Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Реал не планує підписувати Мбаппе.

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