Мбаппе пояснив імовірний відхід з ПСЖ

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не буде покидати команду у майбутнє зимове міжсезоння.

Про це розповів сам футболіст.

"Я щасливий у ПСЖ і навіть не думав про відхід у січні. Я ніяк не причетний до інформації, яка з'явилася ввечері перед грою з Бенфікою, і був також шокований нею. Завжди знайдуться люди, які звинуватить мене в чомусь, але щодо цієї теми я в ній не замішаний. Коли вона була опублікована, я вже дрімав, а моє найближче оточення знаходилося на матчі мого молодшого брата.

Ті чутки, що ми побачили пізніше, шокували нас. Але попереду було дві гри, тому я тільки зараз знайшов час, щоб сказати, що це абсолютно хибна інформація, я задоволений усім", – заявив Мбаппе.