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Мбаппе пояснив імовірний відхід з ПСЖ

Сьогодні 10:29 154 0
Кіліан Мбаппе прокоментував інформацію про його бажання покинути французький клуб.
Мбаппе пояснив імовірний відхід з ПСЖ
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не буде покидати команду у майбутнє зимове міжсезоння.

Про це розповів сам футболіст.

"Я щасливий у ПСЖ і навіть не думав про відхід у січні. Я ніяк не причетний до інформації, яка з'явилася ввечері перед грою з Бенфікою, і був також шокований нею. Завжди знайдуться люди, які звинуватить мене в чомусь, але щодо цієї теми я в ній не замішаний. Коли вона була опублікована, я вже дрімав, а моє найближче оточення знаходилося на матчі мого молодшого брата.

Ті чутки, що ми побачили пізніше, шокували нас. Але попереду було дві гри, тому я тільки зараз знайшов час, щоб сказати, що це абсолютно хибна інформація, я задоволений усім", – заявив Мбаппе.

Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання Мбаппе піти з паризької команди – він вважає, що його зрадили.

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