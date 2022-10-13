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Реал не планує підписувати Мбаппе

Сьогодні 19:45 189 0
Мбаппе не входить у плани Реала
Реал не планує підписувати Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.uа.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не перейде у Реал.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Нападник ПСЖ не входить до планів мадридського клубу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про бажання Мбаппе піти з паризької команди – він вважає, що його зрадили.

Реал був зацікавлений у підписанні Мбаппе після закінчення минулого сезону, проте той продовжив контракт із ПСЖ. Пізніше він сказав своєму оточенню, що це рішення було помилкою.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ платив за створення фейкових акаунтів для критики Мбаппе.

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