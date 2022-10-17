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Баварія втратила Сане

Сьогодні 14:25 155 0
Гравець може пропустити близько трьох тижнів.
Баварія втратила Сане
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Сане

Джерело - fcbayern.com.

Вінгер Баварії Лерой Сане отримав пошкодження у матчі Бундесліги проти Фрайбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

За результатами обстеження у Сане виявлено травму задньої поверхні стегна.

Через цю травму Лерой може пропустити близько трьох тижнів. Поки невідомо, чи повністю відновиться гравець до початку чемпіонату світу-2022.

Цього сезону Сане є одним з лідерів Баварії. На його рахунку 10 голів та 4 результативні передачі у 16 ​​матчах.

Раніше Баварія знищила Фрайбург.

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