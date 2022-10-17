Баварія втратила Сане

Джерело - fcbayern.com.
Вінгер Баварії Лерой Сане отримав пошкодження у матчі Бундесліги проти Фрайбурга.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
За результатами обстеження у Сане виявлено травму задньої поверхні стегна.
Через цю травму Лерой може пропустити близько трьох тижнів. Поки невідомо, чи повністю відновиться гравець до початку чемпіонату світу-2022.
Цього сезону Сане є одним з лідерів Баварії. На його рахунку 10 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах.
Раніше Баварія знищила Фрайбург.