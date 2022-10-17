Баварія втратила Сане

Гравець може пропустити близько трьох тижнів.

Вінгер Баварії Лерой Сане отримав пошкодження у матчі Бундесліги проти Фрайбурга.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

За результатами обстеження у Сане виявлено травму задньої поверхні стегна.

Через цю травму Лерой може пропустити близько трьох тижнів. Поки невідомо, чи повністю відновиться гравець до початку чемпіонату світу-2022.

Цього сезону Сане є одним з лідерів Баварії. На його рахунку 10 голів та 4 результативні передачі у 16 ​​матчах.

Раніше Баварія знищила Фрайбург.