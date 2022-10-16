Баварія знищила Фрайбург, Уніон переміг Боруссію: результати матчів 10 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі німецької Бундесліги Кельн вдома святкував перемогу над Аугсбургом, Боруссія поступилася Уніону, а Баварія розгромила Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 16 жовтня
Кельн - Аугсбург 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Нідерлехнер, 1:1 - 47 Тіггес, 2:1 - 61 Хусейнбашич, 2:2 - 69 Каліджурі, 3:2 - 81 Тіггес
Уніон - Боруссія Д 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Габерер, 2:0 - 21 Габерер
Баварія - Фрайбург 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Гнабрі, 2:0 - 33 Чупо-Мотінг, 3:0 - 53 Сане, 4:0 - 56 Мане, 5:0 - 80 Забітцер