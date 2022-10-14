Український хавбек розповів важливість спілкування з журналістами

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру збірної України Олександру Петракову потрібно вчитися спілкуватися з пресою.

Про це заявив хавбек національної команди Руслан Маліновський.

"Треба йому питання ставити, а не мені. Він завжди хоче вигравати, але коли немає результату, він, може, злиться дуже і не до преси йому в цей час".

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"Але це такий момент, теж потрібно вчитися поводити себе з пресою, тому що ти повинен дати інформацію після гри. Я давав інтерв'ю - так, всередині неприємно після гри, тому що віддали дуже багато сил", - сказав Маліновський.

Раніше повідомлялося, що Марсель був готовий обміняти Ундера на Маліновського.