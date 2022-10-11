Марсель був готовий обміняти Ундера на Маліновського

Французький клуб був відкритий до варіанту з обміном футболістами

Марсель влітку розглядав варіант з обміном вінгера Дженгіза Ундера на півзахисника Аталанти Руслана Маліновського

Про це повідомляє L'Equipe.

Марсель шукав варіанти, щоб позбутися Ундера, паралельно намагаючись підписати Маліновського.

Французький клуб був відкритий до варіанту з обміном футболістами з Аталантою, але ще до того, як італійський клуб вступив в перемовини з цього приводу, Марсель вирішив дати другий шанс Ундеру.

Згодом клуб знайшов альтернативу Маліновському - Аміна Харіта, якого взяли в оренду з правом викупу.

Нагадаємо, Рома стежить за Маліновським.