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Мбаппе у січні хоче залишити ПСЖ

Сьогодні 16:37 288 0
Мбаппе хоче змінити клуб
Мбаппе у січні хоче залишити ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Відносини між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ остаточно розірвані.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний нападник хоче покинути клуб уже у січні. Ймовірно, француз хотів би стати гравцем мадридського Реала.

"Зворотного шляху немає", — йдеться у статті Marca. Крім того, вони мають ще одну невідому деталь: ще в липні, після продовження контракту з ПСЖ, Мбаппе намагався покинути клуб.

Цього сезону Мбаппе провів 12 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів.

Нагадаємо, Рамос намагався помирити Неймара та Мбаппе.

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