ПСЖ платив за створення фейкових акаунтів для критики Мбаппе

Джерело - Onze Mondial.
ПСЖ заплатив агентству Digital Big Brother за створення фейкових акаунтів для проведення брудної кампанії проти журналістів, ЗМІ, футбольних клубів та Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє Mediapart .
Зокрема, акаунт @PanameSquad критикував Мбаппе, коли у 2019 році з’явилися чутки про його можливий перехід в Реал.
Також ці акаунти розкривали телефонні номери певних журналістів, зокрема Едві Пленеля.
Крім цього, під їх приціл потрапила дівчина, яка звинуватила Неймара у зґвалтуванні.
Нагадаємо, президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту.