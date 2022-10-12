ПСЖ платив за створення фейкових акаунтів для критики Мбаппе

ПСЖ заплатив агентству за створення фейкових акаунтів

Джерело - Onze Mondial.

ПСЖ заплатив агентству Digital Big Brother за створення фейкових акаунтів для проведення брудної кампанії проти журналістів, ЗМІ, футбольних клубів та Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Mediapart .

Зокрема, акаунт @PanameSquad критикував Мбаппе, коли у 2019 році з’явилися чутки про його можливий перехід в Реал.

Також ці акаунти розкривали телефонні номери певних журналістів, зокрема Едві Пленеля.

Крім цього, під їх приціл потрапила дівчина, яка звинуватила Неймара у зґвалтуванні.

Нагадаємо, президент ПСЖ хотів призначити головним тренером Мотту.