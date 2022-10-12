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Палкін: 16 жовтня зіграємо з Динамо на Арені Львів

Сьогодні 20:15 281 0
Матч Шахтар - Динамо відбудеться у Львові
Палкін: 16 жовтня зіграємо з Динамо на Арені Львів
#Динамо Київ, #Сергій Палкін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Football.ua.

Матч 7-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться у Львові.

Про це повідомив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.

"Навколо проведення нашого матчу останніми днями ходить багато розмов. У пресі обговорюються різні варіанти, серед яких, у тому числі Варшава та Краків. Попри те, що нам, як учасникам єврокубків, дозволено проводити матчі УПЛ за кордоном - 16 жовтня 2022 року з Динамо зіграємо на Арені Львів".

  Шахтар оголосив про продаж віртуальних квитків на матч з Динамо

"Команда готується до цього матчу за раніше запланованим графіком. Вже завтра ми виїжджаємо з Варшави та повертаємось до України", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Лунін міг перейти у Динамо чи Шахтар.

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