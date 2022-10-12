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Шахтар оголосив про продаж віртуальних квитків на матч з Динамо

Сьогодні 14:09 146 0
Виручені кошти підуть на відновлення стадіону в Ірпені
Шахтар оголосив про продаж віртуальних квитків на матч з Динамо
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оголосив про продаж благодійних квитків на матч з Динамо, який запланований на 16 жовтня у Львові.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Ціна одного віртуального квитка - від 10 гривень. Виручені кошти будуть направлені на відновлення стадіону Чемпіон у місті-герої Ірпені. Придбати квиток можна тут.

"Зустріч грандів завжди була найочікуванішим і найзапеклішим двобоєм в українському футболі й збирала повні трибуни. Однак від початку повномасштабного вторгнення росії всі об’єдналися навколо спільної мети – перемоги. Звідси й головний меседж майбутнього поєдинку: народжені суперниками – об'єднані заради України", - йдеться у повідомленні клубу.

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