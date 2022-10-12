Шахтар оголосив про продаж віртуальних квитків на матч з Динамо

Виручені кошти підуть на відновлення стадіону в Ірпені

Джерело - Чемпіон.

Шахтар оголосив про продаж благодійних квитків на матч з Динамо, який запланований на 16 жовтня у Львові.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Ціна одного віртуального квитка - від 10 гривень. Виручені кошти будуть направлені на відновлення стадіону Чемпіон у місті-герої Ірпені. Придбати квиток можна тут.