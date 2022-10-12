Шахтар оголосив про продаж віртуальних квитків на матч з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Шахтар оголосив про продаж благодійних квитків на матч з Динамо, який запланований на 16 жовтня у Львові.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Ціна одного віртуального квитка - від 10 гривень. Виручені кошти будуть направлені на відновлення стадіону Чемпіон у місті-герої Ірпені. Придбати квиток можна тут.
"Зустріч грандів завжди була найочікуванішим і найзапеклішим двобоєм в українському футболі й збирала повні трибуни. Однак від початку повномасштабного вторгнення росії всі об’єдналися навколо спільної мети – перемоги. Звідси й головний меседж майбутнього поєдинку: народжені суперниками – об'єднані заради України", - йдеться у повідомленні клубу.