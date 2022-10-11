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Лунін міг перейти у Динамо чи Шахтар

Вчора 22:11 248 0
Андрій Лунін прокоментував перехід у Реал
Лунін міг перейти у Динамо чи Шахтар
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Динамо Київ, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Кар'єра голкіпер Реала Андрія Луніна могла скластися зовсім по іншому.

Про це розповів сам футболіст.

"– Перейти із Зорі в Реал – це неймовірна історія. Чи могли ви опинитись в одному з наших грандів – Динамо чи Шахтарі?

– Так, і не один раз. На той час у мене також була пропозиція від Дніпра. Декілька факторів зіграли свою роль. Наприклад, ставлення генерального, спортивного директора до мене і моєї родини. Якщо торкатися більш професіональних речей, то це база, плюс там працював тренер воротарів Кернозенко, який був зі мною у збірній. Дніпро мені якось ліг до серця.

– Мабуть, більшість футболістів обрали б Динамо чи Шахтар, адже це боротьба за трофеї.

– З дитинства я мріяв тільки про один клуб – це Реал. Я говорив, здається, в інтерв'ю, що Реал – це просто мрія. Це єдиний клуб, якому б я ніколи не відмовив. Так і сталось. Якби це був якийсь інший клуб, то я б думав трішки по-іншому", - розповів Лунін.

Раніше Лунін розповів про конкуренцію в Реалі.

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