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Мбаппе вважає, що ПСЖ його обманув

Сьогодні 17:36 390 0
Відносини Кіліана з Аль-Хелайфі ніколи не були настільки поганими
Мбаппе вважає, що ПСЖ його обманув
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Причиною зіпсованих стосунків між нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе та президентом Нассером Аль-Хелайфі стало невиконання обіцянок клубом.

Про це повідомляє Marca.

Мбаппе наразі відчуває себе жертвою політичного тиску та хибних обіцянок. Він хоче просто грати в футбол в більш комфортному середовищі, не звертаючи увагу на гроші.

Відносини Кіліана з Аль-Хелайфі та його радником Антеро Енріке ще ніколи не були настільки поганими.

Раніше повідомлялося, що француз наполягатиме на своєму трансфері взимку. 

Нагадаємо, ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара.

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