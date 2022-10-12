Мбаппе вважає, що ПСЖ його обманув

Джерело - Marca.
Причиною зіпсованих стосунків між нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе та президентом Нассером Аль-Хелайфі стало невиконання обіцянок клубом.
Про це повідомляє Marca.
Мбаппе наразі відчуває себе жертвою політичного тиску та хибних обіцянок. Він хоче просто грати в футбол в більш комфортному середовищі, не звертаючи увагу на гроші.
Відносини Кіліана з Аль-Хелайфі та його радником Антеро Енріке ще ніколи не були настільки поганими.
Раніше повідомлялося, що француз наполягатиме на своєму трансфері взимку.
Нагадаємо, ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара.