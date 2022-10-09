Саутгейт: Це явно важкий жереб, враховуючи якість суперників

Джерело - УАФ.

Збірній Англії дістався важкий жереб у кваліфікації до Євро-2024.

Про це заявив головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Ну, це явно важкий жереб, враховуючи якість суперників. Ми знаємо силу збірної Італії, знаємо глибину її складу, і статистика Англії проти Італії загалом не дуже хороша, тому ми маємо її покращити".

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"Ми пам'ятаємо, що Україна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020, де програла Англії за іронією долі на Олімпійському стадіоні в Римі. Водночас Північна Македонія обіграла Італію в плей-офф відбору чемпіонату світу на початку цього року", - сказав Саутгейт.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С. Її суперниками у групі будуть Англія, Італія, Північна Македонія, Мальта.