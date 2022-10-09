Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2024 року з футболу.
Збірна України потрапила до групи С. Її суперниками у групі будуть Англія, Італія, Північна Македонія, Мальта.
Результати жеребкування:
Фінальний етап чемпіонату Європи-2024 відбудеться 14 червня-14 липня 2024 року. Німеччина кваліфікувалася на турнір автоматично, як господар. 23 інші місця будуть визначені у кваліфікаційному турнірі: 20 команд вийдуть напряму як переможці та другі місця 10 кваліфікаційних груп, тоді як три інші місця будуть визначені у плей-оф. Місця в плей-оф посядуть команди, які показали найкращі результати в Лізі націй УЄФА сезону 2022-23 та не вийшли на турнір напряму через кваліфікацію.
Груповий етап кваліфікації відбудеться з березня по листопад 2023 року, тоді як три шляхи плей-оф будуть проведені у березні 2024 року.
Дати матчів кваліфікаційного раунду:
23-25.03.2023 Тур 1
26-28.03.2023 Тур 2
16-17.06.2023 Тур 3
19-20.06.2023 Тур 4
07-09.09.2023 Тур 5
10-12.09.2023 Тур 6
12-14.10.2023 Тур 7
15-17.10.2023 Тур 8
16-18.11.2023 Тур 9
19-21.11.2023 Тур 10
Стикові матчі
21.03.2024 півфінали
26.03.2024 фінали