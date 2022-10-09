Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024

Збірна України потрапила до групи С

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2024 року з футболу.

Збірна України потрапила до групи С. Її суперниками у групі будуть Англія, Італія, Північна Македонія, Мальта.

Результати жеребкування:

Фінальний етап чемпіонату Європи-2024 відбудеться 14 червня-14 липня 2024 року. Німеччина кваліфікувалася на турнір автоматично, як господар. 23 інші місця будуть визначені у кваліфікаційному турнірі: 20 команд вийдуть напряму як переможці та другі місця 10 кваліфікаційних груп, тоді як три інші місця будуть визначені у плей-оф. Місця в плей-оф посядуть команди, які показали найкращі результати в Лізі націй УЄФА сезону 2022-23 та не вийшли на турнір напряму через кваліфікацію.

Груповий етап кваліфікації відбудеться з березня по листопад 2023 року, тоді як три шляхи плей-оф будуть проведені у березні 2024 року.

Дати матчів кваліфікаційного раунду:

23-25.03.2023 Тур 1

26-28.03.2023 Тур 2

16-17.06.2023 Тур 3

19-20.06.2023 Тур 4

07-09.09.2023 Тур 5

10-12.09.2023 Тур 6

12-14.10.2023 Тур 7

15-17.10.2023 Тур 8

16-18.11.2023 Тур 9

19-21.11.2023 Тур 10

Стикові матчі

21.03.2024 півфінали

26.03.2024 фінали