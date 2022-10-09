Джерело - Football Italia.
Жеребкування кваліфікації до Євро-2024 стало прийнятним для збірної Італії.
Про це розповів головний тренер "Сквадра Адзурри" Роберто Манчіні.
"Я був упевнений, що нам попадеться Англія чи Франція, група здається прийнятною, не всі виклики - легкі, але грати треба з усіма. З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи його це влаштовуватиме".
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"Виліт від Північної Македонії у відборі чемпіонату світу? Це була одна з тих ігор, які часом трапляються. Як показав результат у Палермо, ви повинні грати у всіх матчах", - сказав Манчіні
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