Жеребкування кваліфікації до Євро-2024 стало прийнятним для збірної Італії.

Про це розповів головний тренер "Сквадра Адзурри" Роберто Манчіні.

"Я був упевнений, що нам попадеться Англія чи Франція, група здається прийнятною, не всі виклики - легкі, але грати треба з усіма. З Саутгейтом ми добре знаємо один одного, але якщо все буде так само й надалі, це досить добре для нас. Я не знаю, чи його це влаштовуватиме".