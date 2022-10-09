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Петраков - про жеребкування відбору Євро-2024: Ми й хотіли таких суперників

Сьогодні 15:12 200 0
Головний тренер збірної України прокоментував жеребкування відбору на Євро-2024
Петраков - про жеребкування відбору Євро-2024: Ми й хотіли таких суперників
#Олександр Петраков

Джерело - УАФ.

Гравцям збірної України у відбору на Євро-2024 з футболу не варто боятися своїх суперників.

Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.

Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Який настрій усередині вашої команди після останніх матчів? Настрій дуже добрий. Було тяжко, ми грали на виїзді. Усі хлопці хочуть, щоб закінчилася війна й ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома", - зазначив Петраков.

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування українці потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

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