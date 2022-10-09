Джерело - УАФ.
Гравцям збірної України у відбору на Євро-2024 з футболу не варто боятися своїх суперників.
Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Петраков.
"Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.
Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.
Який настрій усередині вашої команди після останніх матчів? Настрій дуже добрий. Було тяжко, ми грали на виїзді. Усі хлопці хочуть, щоб закінчилася війна й ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома", - зазначив Петраков.
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування українці потрапили до групи С, де зустрінуться з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.