Гравцям збірної України у відбору на Євро-2024 з футболу не варто боятися своїх суперників.

Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Петраков.

"Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне.

Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників.

Який настрій усередині вашої команди після останніх матчів? Настрій дуже добрий. Було тяжко, ми грали на виїзді. Усі хлопці хочуть, щоб закінчилася війна й ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома", - зазначив Петраков.