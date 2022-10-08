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Боруссія Дортмунд вирвала нічию у Баварії, Баєр розгромив Шальке: Результати 9 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 08 жовтня

Аугсбург - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Герхардт, 1:1 - 55 Гумни

Баєр - Шальке 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 38 Діабі, 2:0 - 41 Фрімпонг, 3:0 - 52 Фрімпонг, 4:0 - 90 Паулінью

Бохум - Айнтрахт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Хофманн, 2:0 - 87 Форстер, 3:0 - 88 Н’Діка

Майнц - Лейпциг 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Інгвартсен, 1:1 - 80 Нкунку

Боруссія Д - Баварія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 -  Горецка, 0:2 - 53 Сане, 1:2 - 74 Мукоко, 2:2 - 90+5 Модест

Нагадаємо Баварія побила рекорд безпрограшної серії Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів.

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