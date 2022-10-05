Хаві обурений суддівством у матчі Інтер - Барселона

Каталонці мінімально поступилися в 3-у турі Ліги чемпіонів

Джерело - Marca.

Інтер мінімально здолав Барселону в межах 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:1) через помилку судді.

Про це заявив тренер каталонців Хаві.

"Я обурений ситуацією з нашим незарахованим голом та непризначеним пенальті у ворота Інтера. Ми нічого не розуміємо. Судді мають говорити та пояснювати свої рішення, тому що ми нічого не розуміємо. Але головний арбітр іде й нічого не відбувається. Це величезна несправедливість".

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"Ми пізно схаменулися, нам не вистачило динаміки. У нас були моменти, але ми не реалізували їх. Щодо голу Чалханоглу, то ми знали про загрозу від його дальніх ударів, але все одно не змогли уникнути цього. Ми опинилися в складній ситуації. Попереду - три фінали. Маємо грати краще", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Хаві відреагував на чутки про повернення Мессі у Барселону.