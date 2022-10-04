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Інтер здолав Барселону, Брюгге з Соболем перемогло Атлетіко: результати 3 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:58 844 0
Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів
Інтер здолав Барселону, Брюгге з Соболем перемогло Атлетіко: результати 3 туру Ліги чемпіонів
#Барселона, #Брюгге, #Інтер, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Едуард Соболь, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося 8 матчів у межах 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Брюгге сенсаційно перемогло Атлетіко. Захисник бельгійської команди Едуард Соболь вийшов на полі на 78-й хвилині гри. Роман Яремчук залишився на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів 2022/23

3 тур, 04 жовтня 

Баварія Мюнхен - Вікторія Пльзень 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Сане, 2:0 - 13 Гнабрі, 3:0 - Мане, 4:0 - Сане, 5:0 - 59 Чупо-Мотінг

Марсель - Спортінг 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 1 Трінкау, 1:1 - 13 Санчес, 2:1 - 16 Харіт, 3:1 - 28 Балерді, 4:1 - 84 Мбемба

Айнтрахт Франкфурт - Тоттенгем 0:0

Аякс - Наполі 1:6 (1:3)

Голи: 1:0 - 9 Кудус, 1:1 - 18 Распадорі, 1:2 - 33 Ді Лоренцо, 1:3 - 45 Зелінські, 1:4 - 47 Распадорі, 1:5 - 63 Кварацхелія, 1:6 - 81 Сімеоне

Брюгге - Атлетіко 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Сова, 2:0 - 62 Хутгла

Інтер - Барселона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Чалханоглу

Ліверпуль - Рейнджерс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Александер-Арнольд, 2:0 - 53 Салах (пен)

Порту - Баєр Леверкузен 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Зайду, 2:0 - 87 Галено

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