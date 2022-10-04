Хаві відреагував на чутки про повернення Мессі у Барселону

Хаві прокоментував поверенння Мессі

Головний тренер Барселони Хаві поділився думкою про можливе повернення Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я бажаю йому успіхів, він мій друг. Але зараз не найкращий час для того, щоб це обговорювати. І йому ми надаємо цими розмовами ведмежу послугу. Нехай насолоджується часом у Парижі – а там буде видно", - розповів Хаві.

У поточному сезоні 35-річний аргентинець провів 12 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких забив сім голів та виконав вісім гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі може продовжити контракт з ПСЖ.