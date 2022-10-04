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Фонсека зацікавлений у роботі у Вулвергемптоні

Сьогодні 22:53 112 0
Португальський фахівець зацікавлений у роботі в клубі АПЛ
Фонсека зацікавлений у роботі у Вулвергемптоні
#Вулвергемптон, #Лілль, #Паулу Фонсека

Джерело - 90min.com.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є одним із претендентів на посаду головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє 90min.

Португальський фахівець зацікавлений у роботі в клубі АПЛ та хотів би замінити Бруну Лаже, якого було звільнено після невдалого старту сезону.

Керівництво "вовків" не вважає Фонсеку основним кандидатом - ним є Еузебіо ді Франческо. Також розглядається варіант з Рубеном Аморімом.

Фонсека очолив Лілль влітку.

Раніше повідомлялося, що Мартінш може очолити Вулвергемптон.

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