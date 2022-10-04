Португальський фахівець зацікавлений у роботі в клубі АПЛ

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є одним із претендентів на посаду головного тренера Вулвергемптона.

Про це повідомляє 90min.

Португальський фахівець зацікавлений у роботі в клубі АПЛ та хотів би замінити Бруну Лаже, якого було звільнено після невдалого старту сезону.

Керівництво "вовків" не вважає Фонсеку основним кандидатом - ним є Еузебіо ді Франческо. Також розглядається варіант з Рубеном Аморімом.

Фонсека очолив Лілль влітку.

Раніше повідомлялося, що Мартінш може очолити Вулвергемптон.