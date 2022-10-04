Джерело - 90min.com.
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека є одним із претендентів на посаду головного тренера Вулвергемптона.
Про це повідомляє 90min.
Португальський фахівець зацікавлений у роботі в клубі АПЛ та хотів би замінити Бруну Лаже, якого було звільнено після невдалого старту сезону.
Керівництво "вовків" не вважає Фонсеку основним кандидатом - ним є Еузебіо ді Франческо. Також розглядається варіант з Рубеном Аморімом.
Фонсека очолив Лілль влітку.
Раніше повідомлялося, що Мартінш може очолити Вулвергемптон.