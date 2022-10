Новим головним тренером Вулвергемптона може стати Педру Мартінш.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуб розпочав переговори з португальським наставником.

#Wolverhpton have opened talks with the former Olympiacos’ coach Pedro #Martins to replace Bruno Lage as new #Wolves’ manager. #transfers