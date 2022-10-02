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Вулвергемптон звільнив головного тренера

Сьогодні 23:10 174 0
Вулвергемптон звільнив головного тренера
#Вулвергемптон

Джерело - Tribuna.com.

Клуб АПЛ Вулвергемптон припинив співпрацю з головним тренером команди Бруну Лаже.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

46-річний португальський фахівець покинув свою посаду внаслідок виїзної поразки Вест Гему (0:2). Після 8 стартових турів клуб має в активі всього 6 очок та знаходиться на 18-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

Лаже очолював Вулвергемптон з липня 2021 року та провів з командою 51 гру. Під його керівництвом вовки здобули 19 перемог, 9 разів зіграли внічию та зазнали 23 поразки.

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