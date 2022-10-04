Денисов розповів скільки Динамо отримувало грошей від телеправ

Дніпро та СК Дніпро-1 не отримували грошей від продажу телеправ медіагрупі 1+1 Media.

Про це розповів колишній директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Знаєте, скільки грошей за три роки втратили клуби по нашому контракту? Ми запропонували 16,5 мільйона за три роки без продакшну. Це тільки за частину клубів. З цієї суми команди, які в нашому пулі, недоотримали, здається, 4,5 мільйони. Не було Динамо - мінус 20%. Немає кожного іншого клубу - по 10%. От не було 3 чи 4 команди. Чому клуби про це мовчали?"