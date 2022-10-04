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Денисов розповів скільки Динамо отримувало грошей від телеправ

Сьогодні 19:47 521 0
Дніпро та Дніпро-1 не отримували грошей від телеправ
Денисов розповів скільки Динамо отримувало грошей від телеправ
#1+1 media, #Динамо Київ, #Дніпро, #Зоря, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро та СК Дніпро-1 не отримували грошей від продажу телеправ медіагрупі 1+1 Media.

Про це розповів колишній директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

"Знаєте, скільки грошей за три роки втратили клуби по нашому контракту? Ми запропонували 16,5 мільйона за три роки без продакшну. Це тільки за частину клубів. З цієї суми команди, які в нашому пулі, недоотримали, здається, 4,5 мільйони. Не було Динамо - мінус 20%. Немає кожного іншого клубу - по 10%. От не було 3 чи 4 команди. Чому клуби про це мовчали?"

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"Тим більше ми знаємо, як справи на "плюсах". Динамо дійсно ось отримувало до останнього часу 25 мільйонів гривень. Зоря мала 15 мільйонів. Дніпро ніколи нічого не отримував, ні той"", - сказав Денисов.

Нагадаємо, Денисов анонсував новий футбольний медіапроєкт.

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