1+1 Media оновила графіки УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Група компаній 1+1 оновила графіку чемпіонату України з футболу.

Про це повідомляє FootballHub.

Основні кольори - поєднання білого, темно-синього та салатового кольорів. Також представлене нове компонування і оновлене розміщення статистики.

1+1 Media транслює домашні матчі Динамо, Зорі, Металіста, Дніпра-1 та Руха всупереч рішенню про створення єдиного пулу та перемозі Setanta Sports у тендері на показ.

✅Група компаній 1+1 оновлює графіку чемпіонату України з футболу⚽️

👌Основні кольори - поєднання білого, темно-синього та салатового

Нове компонування і оновлене розміщення статистики. Оціни графіку вже у найближчих трансляціях УПЛ🇺🇦 на @FootballHub_Ua уже цього вікенду⚡ pic.twitter.com/679BzwBExk — FootballHub (@FootballHub_Ua) September 30, 2022

Нагадаємо, у 5 турі УПЛ ВАР працюватиме на матчі Минай - Динамо.