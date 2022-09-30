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1+1 Media оновила графіки УПЛ

Сьогодні 17:39 317 0
1+1 Media оновила графіки УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Група компаній 1+1 оновила графіку чемпіонату України з футболу.

Про це повідомляє FootballHub.

Основні кольори - поєднання білого, темно-синього та салатового кольорів. Також представлене нове компонування і оновлене розміщення статистики.

1+1 Media транслює домашні матчі Динамо, Зорі, Металіста, Дніпра-1 та Руха всупереч рішенню про створення єдиного пулу та перемозі Setanta Sports у тендері на показ.

Нагадаємо, у 5 турі УПЛ ВАР працюватиме на матчі Минай - Динамо.

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