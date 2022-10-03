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Бандура: Це найслабше Динамо на моїй пам'яті

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#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Бандура

Джерело - Чемпіон.

Рівень команд УПЛ наразі найбільш рівень за останні часи.

Про це заявив голкіпер Миная Олександр Бандура після поразки від Динамо (0:1).

"Звісно, можна і треба було чіплятись за більш вагомий результат. Десь удача нам не посміхнулась. Циганков забив дуже чудовий гол, але це більше фарт - злету влучив під саму штангу. Чи міг відбити? Ні, там шансів не було".

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"Коли проти такої команди, як Динамо, ти занадто притискаєшся до воріт, то рано чи пізно отримаєш гол. Треба було виводити м’яч до атаки, усе вище та вище. Інколи, у нас це виходило, а інколи - не дуже".

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"Український футбол зараз настільки непередбачуваний, що кожна команда може обіграти кого завгодно. За моєї кар’єри, це перший випадок, коли рівень команд більш-менш рівний. Це найслабше Динамо, яке було колись. Щоб стільки моментів проти них можна було б створити? Ні, не знаю, такого не було ніколи. Ми можемо залишитись в УПЛ, проте гра грою - а потрібні очки", - сказав Бандура.

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