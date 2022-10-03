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Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 06:30 340 0
Матч відбудеться 6 жовтня
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап
Група В, 3-й тур
6 жовтня 2022 року, 22:00

Ренн (Ренн, Франція) - Динамо (Київ, Україна)
Стадіон Роажон Парк (Франція)
Головний арбітр - 

6 жовтня київське Динамо у третьому турі Ліги Європи-2022/23 зіграє з французьким Ренном. Матч відбудеться на стадіоні Роажон Парк у Ренні. Початок матчу о 22:00 за київським часом. 

Ренн

У минулому сезоні Ренн посів друге місце в чемпіонаті Франції, відстав від ПСЖ на 20 очок. Він уп'яте поспіль отримав право грати в єврокубках, і це клубний рекорд. Команда Брюно Женезьо провела 10 матчів у Лізі конференцій на шляху до 1/8 фіналу, де за сумою двох зустрічей програла Лестеру (0:2 у гостях, 2:1 удома).

Ренн тричі грав на груповому етапі Ліги Європи. У сезонах 2011/12 та 2019/20 команда не вийшла з групи, а у сезоні 2018/19 дійшла до 1/8 фіналу, де програла Арсеналу із загальним рахунком 3:4 (3:1 удома, 0:3 у гостях). ). У сезоні 2020/21 Ренн фінішував у Лізі чемпіонів останнім у своїй групі.

Ренн жодного разу не поступився своїм полем у минулій Лізі конференцій (В3 Н2), але виграв лише три з попередніх десяти матчів групового етапу в Лізі Європи (Н5 П2).

Динамо

Матч першого туру УПЛ з Інгульцем був перенесений. А от у матчах 2-го та 3-го турів УПЛ київське Динамо зіграло не вдало. Спочатку підопічні Мірчи Луческу поступилися СК Дніпро-1 (0:3), а потім зазнали поразки від луганської Зорі (2:3). У 4-му турі Динамо святкувало першу перемогу в УПЛ нинішнього сезону - з рахунком 1:0 переграло ФК Львів. 2 жовтня у 5-му турі Динамо здобуло другу перемогу в УПЛ - переграли Минай (1:0). У Лізі Європи кияни зазнали двох поразок.

Історія зустрічей

Динамо виграло обидва матчі з Ренном на груповому етапі Ліги Європи-2018/19. Команда Олександра Хацкевича перемогла 2:1 на виїзді завдяки голам Томаша Кендзьори та Віталія Буяльського. У Києві точний удар Миколи Шапаренка допоміг господарям взяти гору 3:1.

На груповому етапі Кубка УЄФА-2005/06 Ренн програв удома донецькому Шахтарю (0:1), який на той час очолював нинішній наставник Динамо Мірча Луческу. У третьому раунді Кубка Інтертото-2008 французький клуб із мінімальним рахунком здолав на своєму полі сімферопольську Таврію.

Динамо виграло лише шість із 20 попередніх поєдинків із французькими клубами в єврокубках. У Франції воно здобуло дві перемоги за нічиєї та семи поразок. Востаннє у Франції динамівці грали чотири роки тому проти Ренна. У тій грі біло-сині перервали серію із п'яти матчів без перемог у цій країні (Н1 П4).

Зв'язки між командами та інше

Шапаренко забив свій перший гол за збірну у відбірному матчі ЧС-2022 проти Франції (1:1) 4 вересня 2021 року. Шість місяців раніше команди зіграли 1:1 на Стад-де-Франс, де гол за українців забив напарник Шапаренко по київському Динамо Сергій Сидорчук.

Захисник Ренна Джо Родон допоміг збірній Уельсу перемогти Україну (1:0) 5 червня 2022 року у фіналі стикових матчів ЧС-2022 у Кардіффі. У тому матчі у складі гостей грали Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віктор Циганков, а також Сидорчук і Шапаренко, які вийшли на заміну.

Пряма мова

Бруно Женезьо (головний тренер Ренна): очікуйте перед матчем.

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте перед матчем.

Орієнтовні склади

Ренн: Манданда, Теат, Траоре, Родон, Мелінг, Терьє, Тет, Буріго, Сантамарія, Трюффер, Ду

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов, Забарний, Караваєв, Тимчик, Сидорчук, Кабаєв, Циганков, Буяльський, Бєсєдін.

Ставки букмекерів

Перемога Ренна - 1,5, Динамо - 6,3. Нічия - 4,4.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ренна - 2:1.

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