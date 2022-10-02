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Луческу: Якість поля більше сприяла Минаю руйнувати, ніж нам - створювати

Сьогодні 17:39 121 0
Тренер прокоментував перемогу над Минаєм
Луческу: Якість поля більше сприяла Минаю руйнувати, ніж нам - створювати
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Минай

Джерело - fcdynamo.com.

У матчі 5-го туру УПЛ Минай - Динамо (0:1) була погана якість футбольного поля.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Гра розвивалася так, як я і передбачав. Завжди важко грати проти команд, які тренує Володимир Шаран. Їх відрізняє хороша організація гри в обороні, мотивовані гравці.

Якість поля більше сприяла супернику руйнувати, ніж нам - створювати. Нами було допущено багато помилок, зокрема через те, що потрібно було робити зайві торкання до м'яча.

Минай добре розпочав. Вони створили кілька моментів, заробили кілька кутових біля наших воріт через нашу неуважність. Стандартні положення є сильною стороною цієї команди.

Потім поступово ми взяли контроль м'яча у свої руки, створили кілька моментів біля чужих воріт. У другому таймі ми забили гол і домінували в принципі до кінця гри, до останньої хвилини, коли на тлі нашої розслабленості суперник тиснув.

Ми домінували, але я незадоволений тим, що ми забили лише один гол. Хотілося би бачити більше моментів, більше голів.

Складно, тому що багато переїздів - автобус, літак… Ми з собою всюди тягаємо весь багаж для тренувань, кожен третій день міняємо місто, тренувальні поля. Переїзди даються важко. Через переїзди по 7-8 годин і більше накопичується втома. Я дякую хлопцям за те, як вони адаптуються до цих умов. Іншого виходу ми не маємо, треба продовжувати рухатися вперед", - сказав Луческу.

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