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Челсі має намір підписати Нкунку

Сьогодні 10:51 214 0
Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом
Челсі має намір підписати Нкунку
#РБ Лейпциг, #Челсі, #Крістофер Нкунку

Джерело - Чемпіон.

Челсі розпочав роботу над потенційним трансфером нападника РБ Лейпцига Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом.

Влітку француз продовжив контракт з Лейпцигом до 2026 року.

Також, гравця пов'язували з переходом у Манчестер Юнайтед.

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