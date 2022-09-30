Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом

Джерело - Чемпіон.

Челсі розпочав роботу над потенційним трансфером нападника РБ Лейпцига Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом.

Влітку француз продовжив контракт з Лейпцигом до 2026 року.

Також, гравця пов'язували з переходом у Манчестер Юнайтед.