Челсі розпочав роботу над потенційним трансфером нападника РБ Лейпцига Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом.

#Chelsea are working to sign #Leipzig’s forward Christopher #Nkunku. Agreement in principle between #Blues and the french player. #transfers #CFC