Джерело - Чемпіон.
Челсі розпочав роботу над потенційним трансфером нападника РБ Лейпцига Крістофера Нкунку.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Лондонський клуб вже має принципову домовленість з 24-річним футболістом.
#Chelsea are working to sign #Leipzig’s forward Christopher #Nkunku. Agreement in principle between #Blues and the french player. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2022
Влітку француз продовжив контракт з Лейпцигом до 2026 року.
Також, гравця пов'язували з переходом у Манчестер Юнайтед.