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Нкунку продовжив контракт із РБ Лейпцигом

Сьогодні 13:26 151 0
Нкунку продовжив контракт із РБ Лейпцигом
Нкунку продовжив контракт із РБ Лейпцигом
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Крістофер Нкунку

Джерело - rbleipzig.com.

РБ Лейпциг продовжив контракт зі своєю головною зіркою - Крістофером Нкунку.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нова трудова угода між "биками" та гравцем розрахована до червня 2026 року.

"Я радий продовжувати носити футболку РБ Лейпцигу", - сказав 24-річний гравець. "Після нашого великого досягнення (виграш кубка Німеччини) стало ясно, що моя історія тут ще не закінчилася - ми хочемо більшого!.

Мене дуже вразили зусилля клубу втримати мене, тому велике спасибі тим, хто мав довіру, і особливо Оліверу Мінцлаффу, з яким я завжди був у тісному контакті", - розповів Нкунку.

У минулій кампанії Нкунку вийшов на поле у футболці РБ Лейпцига 50 разів, відзначившись 35 голами та 19 асистами.

Раніше Лейпциг назвав ціну Нкунку.

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Публикация от RB Leipzig (@rbleipzig)

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