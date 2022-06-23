Нкунку продовжив контракт із РБ Лейпцигом

Джерело - rbleipzig.com.
РБ Лейпциг продовжив контракт зі своєю головною зіркою - Крістофером Нкунку.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Нова трудова угода між "биками" та гравцем розрахована до червня 2026 року.
"Я радий продовжувати носити футболку РБ Лейпцигу", - сказав 24-річний гравець. "Після нашого великого досягнення (виграш кубка Німеччини) стало ясно, що моя історія тут ще не закінчилася - ми хочемо більшого!.
Мене дуже вразили зусилля клубу втримати мене, тому велике спасибі тим, хто мав довіру, і особливо Оліверу Мінцлаффу, з яким я завжди був у тісному контакті", - розповів Нкунку.
У минулій кампанії Нкунку вийшов на поле у футболці РБ Лейпцига 50 разів, відзначившись 35 голами та 19 асистами.
Раніше Лейпциг назвав ціну Нкунку.
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