Нкунку продовжив контракт із РБ Лейпцигом

РБ Лейпциг продовжив контракт зі своєю головною зіркою - Крістофером Нкунку.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нова трудова угода між "биками" та гравцем розрахована до червня 2026 року.

"Я радий продовжувати носити футболку РБ Лейпцигу", - сказав 24-річний гравець. "Після нашого великого досягнення (виграш кубка Німеччини) стало ясно, що моя історія тут ще не закінчилася - ми хочемо більшого!.

Мене дуже вразили зусилля клубу втримати мене, тому велике спасибі тим, хто мав довіру, і особливо Оліверу Мінцлаффу, з яким я завжди був у тісному контакті", - розповів Нкунку.