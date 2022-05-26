Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні півзахисника Лейпцига Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Між МЮ та представниками футболіста налагоджено хороший контакт, і наступного тижня манкуніанці можуть надіслати до німецького клубу офіційну пропозицію про трансфер.

Керівництво Юнайтед високо оцінює можливості Нкунку, його придбання рекомендовано консультантом Ральфом Рангніком.

Нагадаємо, Реал розглядає підписання Левандовського, Кейна, Леау або Нкунку.